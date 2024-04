Kissing gelingt gegen Diedorf der Befreiungsschlag

Plus KSC hat gegen Diedorf gleich fünf Mal Grund für Torjubel. Bei Merching läuft es nicht so gut.

In der Fußball-Kreisliga Augsburg hatte der Kissinger SC am Sonntag gleich fünf Mal Grund zum Jubeln. Der TSV Merching musste sich dagegen mit einem Punkt begnügen.

Kissing – Diedorf 5:0