Durststrecke beendet: Erster Sieg für Kissing-Trainer Günter Seiler

Plus Ein später Doppelpack beschert Günter Seiler in seinem zweiten Spiel als Kissinger Trainer den ersten Sieg. Auch Merching kann sich durchsetzen.

Zwei Heimspielsiege ohne ein einziges Gegentor, dafür reichlich Gewitter: Die Kreisliga-Teams aus dem Landkreis Aichach-Friedberg konnten sich beide gegen ihre Konkurrenz durchsetzen. Der TSV Merching geht mit seinem 3:0-Sieg gestärkt in die beiden herausfordernden Spiele an Ostern, der Kissinger SC kann sich derweil nicht nur über den ersten Sieg unter seinem neuen Trainer freuen.

TSV Merching – TG Viktoria Augsburg 3:0