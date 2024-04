Merching deklassiert Kleinaitingen im Aufsteigerduell

Plus TSV gewinnt gleich 5:0 im Heimspiel gegen die Gäste aus dem Landkreis Augsburg. Kissing verliert knapp in Pfersee.

Deutlich mit 5:0 hat der TSV Mering im Aufsteigerduell die Gäste aus Kleinaitingen bezwungen. Dagegen musste Kissing mit einer knappen Niederlage im Gepäck dem Heimweg vom Augsburger Stadtteil Pfersee aus antreten.

Merching – Kleinaitingen 5:0