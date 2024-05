Merching verliert zwei Spieler und mit 0:2 in Anhausen

Plus Nach zwei Ampelkarten unterliegt Merching. Kissing spielt Sommerfußball und kassiert Niederlage gegen Viktoria.

Schlechter Spieltag für die beiden Landkreisteams in der Kreisliga Augsburg: Kissing unterlag zuhause gegen Viktoria Augsburg und auch Merching musste mit einer Niederlage im Gepäck die Heimfahrt aus Anhausen antreten.