Stellungsfehler kosten Kissing den Sieg - Merching rutscht unten rein

Plus Der Kissinger SC kassiert innerhalb weniger Minuten zwei Gegentore und verliert. Der TSV Merching gibt eine Führung aus der Hand und muss nun zittern.

Keine Punkte gab es für die heimischen Mannschaften in der Kreisliga Augsburg. Der Kissinger SC verliert aufgrund einer Schwächephase kurz vor der Halbzeit. Der TSV Merching liegt vorn, kassiert aber in der Schlussphase durch einen Torwartfehler noch das 1:2.

Kissing - Hiltenfingen 2:3