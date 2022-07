Fußball-Landesliga

18.07.2022

Mering setzt sich im Derby gegen Hollenbach durch

Plus Fußball-Landesliga: Zum Saisonauftakt siegt der MSV verdient mit 3:1 im Kreisderby gegen Hollenbach. Der Aufsteiger geht in Friedberg in Führung. Das rüttelt die „Gastgeber“ aber auf.

Von Lorenz Ostermeier

Vor großer Kulisse setzte sich der SV Mering zum Auftakt der Landesliga-Saison im Landkreisderby gegen den Aufsteiger TSV Hollenbach durch. Die beiden Teams trafen sich sozusagen auf neutralem Boden und halber Strecke, weil Gastgeber Mering wie berichtet seinen Platz derzeit wegen Bauarbeiten nicht nutzen kann. Etwa 350 Zuschauer fanden dennoch bei schönstem Sommerwetter den Weg ins Landkreisstadion in Friedberg und sahen eine flotte erste Halbzeit mit dem besseren Start für den Neuling.

