Mering verliert auf Augenhöhe im Derby gegen Kaufering

Plus Fußball-Landesliga: Merings Trainer Ajet Abazi ist trotz 1:2-Heimniederlage vor Mini-Kulisse gegen Kaufering zufrieden mit seiner Mannschaft. Sebastian Bonfert macht den Unterschied.

Erstmals in dieser Saison verloren die Fußballer des SV Mering ein Heimspiel. Wobei der Begriff Heimspiel nur bedingt zutreffend ist. Die Partie, die mit einem 2:1-Sieg des VfL Kaufering endete, ging im Landkreisstadion in Friedberg über die Bühne. Die Kulisse war dort mit lediglich 50 Besuchern mäßig.