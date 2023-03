Talfahrt der Meringer geht weiter: Der SV unterliegt gegen Kaufering

Plus Heuer konnte der SV Mering noch keinen einzigen Punkt sammeln. In Kaufering ging die Mannschaft mit 1:2 vom Feld. Es ist die insgesamt 13. Niederlage in Folge.

Am Samstag wollte der zuletzt formschwache SV Mering auswärts beim VfL Kaufering Punkte sammeln. Nachdem man am vergangenen Wochenende durch einen späten Rückschlag in der Nachspielzeit die zweite Niederlage in Folge kassierte und damit seit sechs Spielen ohne Sieg ist, wollte man diesmal nicht ohne einen Erfolg nach Hause gehen.

Allerdings setzte sich auch an diesem Wochenende die Negativserie fort und der MSV stand erneut mit leeren Händen da. Für das Team gab es damit im neuen Jahr immer noch keinen einzigen Punkt. Insgesamt 13 Niederlage hat die Mannschaft von Abazi nun schon auf dem Konto. Nach 20 Minuten brachte Maximilian Muha die Gastgeber in Führung. Nach einem Freistoß verlängerte Muha den Ball unhaltbar mit den Kopf. „Ein unnötiges Foul von uns. Dann verpennt ein Spieler von uns diesen Standard und so liegt die gesamte Mannschaft zurück“, ärgert sich Merings Trainer Ajet Abazi.

2:0 Führung für Kaufering vor der Halbzeit

Kurz vor der Halbzeit kassierte der SV Mering dann auf unglückliche Weise noch das 2:0. Der VfL brach auf der rechten Seite durch, der Meringer Verteidiger ging etwas halbherzig in den Zweikampf und so kam Luis Vetter zur Flanke. Die Flanke landete durch den Wind kurios im Tor des SV Merings. Allerdings waren die Gäste nicht ganz ohne Chancen im ersten Durchgang. Nach einer scharfen Hereingabe wollte ein Kauferinger Verteidiger den Ball klären und der Ball landete am eigenen Pfosten: Pech für die Meringer. Mit der 2:0-Führung für den Aufsteiger ging es dann in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste die aktivere Mannschaft und hatten vor allem in diesem Spielabschnitt gute Möglichkeiten, um aufzuholen. Nach 62 Minuten dann der 2:1 Anschlusstreffer. Erneut war es Endrit Ahmeti, der den Ball im Strafraum annahm, sich schön drehte und den Ball ins lange Eck traf.

Das sagt Merings Trainer Ajet Abazi

Für den 21-jährigen Winterneuzugang war es bereits der zweite Treffer im erst dritten Spiel für den SV Mering. Auch danach machten die Gäste immer weiter Druck und hatten gute Vorstöße, allerdings kam der letzte Ball nicht an. Schlussendlich blieb es beim 2:1. „Vor allem aufgrund der Leistung in der zweiten Halbzeit hätten wir uns definitiv einen Punkt verdient gehabt. Dennoch wie es im Fußball so ist, muss das Runde ins Eckige, die Mannschaft, die das öfter schafft, gewinnt eben das Spiel“, so Abazi.

Mit der Leistung der Mannschaft zeigt er sich trotz der Niederlage zufrieden „Wir haben alles reingehauen, die Jungs haben bis zum Schluss gekämpft, für diese Leistung brauchen wir uns nicht schämen.“ Die Gelegenheit die Negativserie zu brechen, hat der SV Mering bereits am kommenden Samstag. Um 16 Uhr empfängt man zu Hause im Kampf um den Klassenerhalt den ebenfalls Abstiegsgefährdeten TV Erkheim.

SV Mering: Baumann, Krebold, Cagil, Kusterer, Fidan (ab 46. Ögünc), Krachtus, Ahmeti, Bytyqi, Utz, Manfreda, Ebeling (ab 85. Lang). Tore: 0:1 Muha (20.), 2:0 Vetter (45.), 2:1 Ahmeti (62.). Zuschauer: 150