Fußball-Nachlese

vor 18 Min.

Bierduschen und Aufstiegsshirts: So feiert Sielenbach/Inchenhofen

Plus Die Frauen der Spielgemeinschaft sind auf den Spuren von Leverkusen und lassen es nach der Meisterschaft ordentlich krachen. Das Erfolgsgeheimnis ist einfach.

Von Kerem Degirmenci, Kerem Degirmenci, Sebastian Richly

Die Saison bei den heimischen Fußballerinnen und Fußballern neigt sich dem Ende zu. Am Wochenende sind einige Entscheidungen gefallen. Der TSV Aindling und der FC Pipinsried machten den Klassenerhalt perfekt. Auch eine Meistermannschaft gibt es bereits: Das sind die Frauen der SG Sielenbach/ Inchenhofen, die sich vorzeitig den Titel in der Bezirksliga Nord sicherten. Der Aufstieg wurde ausgiebig gefeiert. Der Trainer verlässt sogar sein eigenes Spiel in der Halbzeit, um beim Abpfiff im Bier zu duschen. Mehr Erleichterung als Jubel herrscht beim TSV Friedberg, der seine Negativserie beenden konnte.

Berkay Kurt (schwarzes Trikot) und der TSV Friedberg holten in Joshofen den ersten Dreier im Jahr 2024. Foto: Daniel Worsch

Fußball-Nachlese: Erleichterung beim TSV Friedberg

Nach zuletzt neun sieglosen Spielen in der Kreisliga Ost gelang den Herzogstädtern ein Befreiungsschlag beim Tabellensechsten Joshofen. Sechs Minuten nach der Halbzeitpause, in die beide Teams torlos gingen, traf Kirill Savkin zum wichtigen Führungstreffer. In der 71. Minute erhöhte Oguzhan Ülger zum 2:0 und sorgte für ein Durchatmen beim TSV. Auch das 2:1 in der dritten Minute der Nachspielzeit konnte den Friedbergern die drei Punkte nicht nehmen. „Der Sieg war sehr, sehr wichtig, um den Glauben zurückzubekommen, Spiele für uns entscheiden zu können. Wenn man die letzten Spiele betrachtet, hat sowohl der Einsatz als auch die Chancenerarbeitung gepasst. Nur das nötige Glück hat noch gefehlt. Die Eigenmotivation der Spieler war ununterbrochen“, so Trainer Renè Kunkel.

