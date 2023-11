Fußball-Nachlese

Herbstmeister und Tumulte - einiges Los zum Hinrunden-Abschluss

Plus Gleich mehrere Mannschaften dürfen sich über den Titel des Halbzeitmeisters freuen. Unschöne Szenen trüben Hinrundenabschluss des SV Ottmaring.

Zur Halbzeit wird meist Bilanz gezogen. Das gilt auch für die heimischen Fußballer. Am Wochenende ging nun auch auf Kreisebene die Hinrunde zu Ende. Zwischen Herbstmeisterschaft und Abstiegskampf. In den Hintergrund rückte der Fußball beim SV Ottmaring. Dort kam es in der Partie der Kreisklasse Augsburg Mitte gegen die TSG Augsburg zu Tumulten. Sogar die Polizei war vor Ort.

"Das waren unschöne Szenen, die keiner sehen will", so Ottmarings Abteilungsleiter Frank Mazur. Die hitzige Partie endete 3:3. Kurz vor dem Abpfiff kassierten die Gäste zwei Platzverweise. Im Anschluss daran kam es zu Tumulten. "Wir haben als Sicherheitsmaßnahme die Polizei gerufen, weil wir nicht wussten, was passieren wird. Wir wollten Schlimmeres verhindern, zum Glück ist die Situation nicht eskaliert", erklärt Mazur, der in diesem Zusammenhang Schiedsrichter Walter Bretthauer lobt. "Der Schiri war der beste Mann. Ohne ihn wäre das vorher sicher schon anders ausgegangen. Er hat sehr deeskalierend auf das Spiel eingewirkt. Ich ziehe den Hut."

