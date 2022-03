Fußball

vor 35 Min.

Nur Spitzenspiele: Direkte Duelle der top Sechs in der Kreisliga Ost

Matthias Kefer (rechts) und der SC Griesbeckerzell wollen nach dem Sieg in Rain gegen den TSV Dasing nachlegen.

Plus Der zweite Petersdorf empfängt Primus Rain. Zell will Revanche gegen Dasing. BCA-Duell findet am Römerweg statt. Andere Sorgen hat derzeit der TSV Friedberg.

Von Lorenz Ostermaier

Ein besonderer Spieltag steht in der Kreisliga Ost auf dem Programm, denn die ersten sechs der Tabelle treffen jeweils in direkten Duellen aufeinander.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .