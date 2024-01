Futsal

Dritter Anlauf: So will TSV Dasing ins Halbfinale der schwäbischen Meisterschaft

Plus Der TSV Dasing ist zum dritten Mal bei der schwäbischen Meisterschaft dabei. Bei der Endrunde in Günzburg gibt es eine Gedenkminute für Franz Beckenbauer.

Von Reinhold Rummel

Los geht es bei der Endrunde der schwäbischen Futsalmeisterschaft am Samstag ruhig, genauer gesagt mit einer Gedenkminute für den kürzlich verstorbenen Franz Beckenbauer. Danach kämpfen acht Teams um die schwäbische Futsalkrone in Günzburg. Mit dabei ist auch der TSV Dasing. Der Kreisligist ist kein Neuling, dafür allerdings in der Außenseiterrolle.

Die Autobahner sicherten sich als Dritter der Kreisendrunde Augsburg das letzte Ticket nach Günzburg. Die Dasinger treffen in der Gruppe 1 neben dem Favoriten TSV Bobingen auf den Kreisligisten Türk Gücü Lauingen, der sich den Titel im Kreis Donau holte sowie den Allgäuer Vizemeister FC Blonhofen (Kreisklasse). „Für uns ist dies der bisher größte Erfolg in der Vereinsgeschichte“, teilte Blonhofens Coach Franz Zimmermann freudestrahlend mit. „Wir wollen als Außenseiter die Favoriten ärgern“ so der Allgäuer. In einer ähnlichen Rolle befinden sich die Dasinger, denn Bobingen und die technisch hoch eingeschätzten Lauinger gelten als Anwärter auf den Turniersieg.

