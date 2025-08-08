Gänsehaut schon vor dem Start: Luzie Riva Lampe bei den Finals

Für Luzie Riva Lampe war es ein Wochenende, das sie nicht so schnell vergessen wird. Die 16-Jährige aus Friedberg trat bei den Finals 2025 in Dresden an, den Deutschen Meisterschaften in ihrer Disziplin, und überzeugte dort mit Charme, Technik und einer Menge Spaß. „Es war ein tolles Erlebnis und ich glaube, auch mein Lieblingswettkampf“, erzählt Luzie im Rückblick. „Insgesamt war die Atmosphäre richtig toll.“

