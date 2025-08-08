Icon Menü
Gänsehaut schon vor dem Start: Luzie Riva Lampe bei den Finals in Dresden

Leichtathletik

Gänsehaut schon vor dem Start: Luzie Riva Lampe bei den Finals

Die Friedberger Gymnastin Luzie Riva Lampe tritt bei den Deutschen Meisterschaften in Dresden an. Das sportliche Abschneiden rückt dort fast in den Hintergrund.
Von Eva Tradt
    Die Friedberger Gymnastin Luzie Riva Lampe trat bei den Finals in Dresden an.
    Die Friedberger Gymnastin Luzie Riva Lampe trat bei den Finals in Dresden an. Foto: Familie Lampe (Archivbild)

    Für Luzie Riva Lampe war es ein Wochenende, das sie nicht so schnell vergessen wird. Die 16-Jährige aus Friedberg trat bei den Finals 2025 in Dresden an, den Deutschen Meisterschaften in ihrer Disziplin, und überzeugte dort mit Charme, Technik und einer Menge Spaß. „Es war ein tolles Erlebnis und ich glaube, auch mein Lieblingswettkampf“, erzählt Luzie im Rückblick. „Insgesamt war die Atmosphäre richtig toll.“

