Fünf Jahre Galerie am Berg: So soll das Jubiläum gefeiert werden

Wenn Wolfram Grzabka zurückblickt, dann nicht nur auf Ausstellungen, Bilder und Skulpturen, sondern vor allem auf unzählige Begegnungen. Vor fünf Jahren eröffnete er die Galerie am Berg in Friedberg – zunächst als mutiges Experiment, heute als fest etablierte Adresse für zeitgenössische Kunst in Friedberg. „Bei mir steht nicht der Verkauf im Fokus, sondern die Gespräche, die Dialoge, die sich aus der Kunst ergeben“, sagt der Hausherr.

Galerie am Berg in Friedberg: Rund 500 Interessierte besuchen Grzabkas Ausstellungen

Momente der Stille, wenn ein Besucher lange vor einem Werk verharrt, tief versunken in eigenen Gedanken. „Solche Augenblicke zeigen mir, warum sich all die Arbeit lohnt“, erzählt Grzabka. Ebenso freut er sich mit einem Ehepaar aus Dachau, das einen Penck erworben hat, mit einer Journalistin aus Mering, die über ihren Immendorff glücklich ist, oder mit einer Unternehmerin aus Friedberg, die ihren Lüpertz bewundert.

„Obwohl der Verkauf bei mir wirklich nicht im Fokus steht“, insistiert der Künstler. „Ich freue mich, dass ich mit der Kunst anderen eine Freude bereiten kann.“ Im Schnitt besuchen 500 Interessierte seine Ausstellungen. Manche sind Stammgäste, die keine Ausstellung verpassen, andere entdecken die Galerie zufällig bei einem Spaziergang am Berg. „Die meisten Besucher sind aber Touristen“, sagt Grzabka. In Friedberg selbst sei das Interesse für zeitgenössische Kunst eher gering. Großen Zulauf dagegen erfährt sein Online-Magazin „Kunst.Klick.“, in dem Grzabka sehenswerte Ausstellungen im süddeutschen Raum vorstellt. Was er damit erreichen möchte? „Mehr Wertschätzung für die Künstlerinnen und Künstler“, sagt er.

Wie aber wählt Grzabka die Ausstellerinnen und Aussteller seiner Galerie aus? „Es ist definitiv das Herz, das entscheidet“, erklärt er. Hier folgt er seiner Intuition: Werke müssen einen Funken überspringen lassen. So etwa bei Herkules, einem Werk des bekannten Gegenwartskünstlers Markus Lüppertz. „Die Skulptur ist nicht schön im eigentlichen Sinne, doch sie berührt mich.“

Jubiläumsausstellung zum Fünfjährigen: Galerie am Berg zeit ein „Best of“

Zum fünfjährigen Jubiläum präsentiert die Galerie am Berg ab dem 1. Oktober ein „Best of“: eine Auswahl der eindrucksvollsten Werke aus den vergangenen Jahren. Besucherinnen und Besucher können noch einmal eintauchen in die Highlights der bisherigen Galeriegeschichte – darunter Arbeiten von K. O. Götz, A. R. Penck, Markus Lüpertz, Jörg Immendorff und Günther Uecker.

Und wie geht es weiter? „Ich werde jetzt nur noch Best-of-Ausstellungen machen“, sagt Grzabka. Damit möchte er seinen Besucherinnen und Besuchern künftig ein noch breiteres Spektrum an künstlerischen Positionen bieten – und die Galerie am Berg in Friedberg als Ort lebendigen Begegnung mit Kunst weiterentwickeln.