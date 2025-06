Gartenhaus brennt ab: Technischer Defekt als Ursache?

Ein Gartenhäuschen ging am Dienstagnachmittag in Merching in Flammen auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Friedberger Polizei handelt es sich bei der Ursache um einen technischen Defekt. Ein Übergreifen des Feuers auf ein Nachbargebäude konnte von den freiwilligen Feuerwehren verhindert werden, jedoch sprang durch die Hitzeentwicklung ein Fenster. Zudem wurde eine Hecke beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. (AZ)

