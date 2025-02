Die bayerische Küche „muss bleiben“: Das ändert sich im Gasthof zum Schloss in Stätzling

Als Wirtin Hildegard Haugg im Januar 2024 in den Ruhestand ging, war die Zukunft des beliebten Gasthofs zum Schloss in Stätzling noch ungewiss. Anfangs bestand sogar die Möglichkeit, dass aus dem Gasthof ein italienisches oder griechisches Lokal wird. Umso glücklicher ist Verpächter Umberto Freiherr von Beck-Peccoz von der Brauerei Kühbach nun darüber, in den neuen Wirten einen Familienbetrieb gefunden zu haben, der die traditionell bayerische Küche weiterführt.

