Sollen die Gebäude der Stadt von eigenem Personal gereinigt werden?

Die Abstimmung zum Tagesordnungspunkt „Reinigung der städtischen Gebäude“ bei der vergangenen Stadtratssitzung in Friedberg soll einen Schlussstrich ziehen. Einen Schlussstrich unter der Diskussion, ob man nicht aus Spargründen die Gebäudereinigung an einen externen Dienstleister vergeben sollte. „Sonst taucht es immer wieder auf“, befürchtete Finanzreferent Reinhold Dendorfer.

Gebäudereinigung soll weiter in der Hand städtischer Mitarbeiter bleiben

Seit der Arbeit der Haushaltsstrukturkommission, die zum Ziel hatte, Kosten einzusparen und Mehreinnahmen zu generieren, taucht das Thema „Outsourcing“, also die Auslagerung von Dienstleistungen, immer wieder auf. Dadurch könnten an einigen Stellen Kosten eingespart werden. Schon die Kommissionsmitglieder waren sich darüber aber alles andere als einig und auch Bürgermeister Roland Eichmann (SPD) positionierte sich an mehreren Stellen deutlich dagegen. Im Stadtrat äußerte Dendorfer zudem Zweifel, ob dadurch tatsächlich Kosten eingespart werden könnten, sofern die Qualität die gleiche wie bisher bleiben soll. Eichmann fügte an: „Wir sind da nicht dogmatisch, sondern folgen der Betrachtung, dass wir mit Fremdvergaben in der Vergangenheit nicht so zufrieden waren wie mit eigenem Personal, aus fachlichen Gründen heraus.“

Nun hat der Stadtrat das Thema Outsourcing beim Thema Gebäudereinigung abgeräumt: Es bleibt dabei, dass die Reinigungskräfte bei der Stadt angestellt sind, zumindest für einen Großteil der Aufgaben. Für „Sonderfälle“, wie sie laut Verwaltung immer wieder vorkommen, bleibt eine Fremdvergabe zusätzlich zum eigenen Personal aber weiterhin möglich.