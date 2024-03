Mering

Elternbeiträge im Hort steigen – Zuschuss für Kita-Essen wird gestrichen

Im Hort und in der Mittagsbetreuung hebt Mering nun ebenfalls die Gebühren an.

Plus Mering hebt nun auch bei Hort und Mittagsbetreuung die Gebühren an. In den kommunalen Kindertagesstätten fällt beim Essensgeld der Zuschuss für die Familien weg.

Von Gönül Frey

Eltern in Mering müssen tiefer in die Tasche greifen. Nach Kindergarten und Krippe hebt Mering nun auch die Gebühren für Hort und verlängerte Mittagsbetreuung an. Die letzte Erhöhung fand 2020 statt. Seitdem sind laut der Gemeinde durch Preissteigerungen und Anstieg der Gehälter die Kosten um rund 20 Prozent gestiegen. Diese sollen an die Eltern weiter gegeben werden.

Damit die Erhöhung nicht auf einmal zu drastisch ausfällt, erfolgt sie in zwei Schritten. Das heißt, dass die Beträge erst zum September 2024 um zehn Prozent angehoben werden und dann zum September 2025 noch einmal um zehn Prozent. Die Horte bzw. die verlängerte Mittagsbetreuung in Mering werden von den Johannitern, Frohsinn e. V. und der KJF als Träger verwaltet.

