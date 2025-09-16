Icon Menü
Gefährliche Überholaktion: Ein 23-jähriger Motorradfahrer stößt mit einem Auto zusammen.

Mammendorf

Gefährliche Überholaktion: ein 23-jähriger Motorradfahrer stößt mit einem Auto zusammen

Der Motorradfahrer verliert beim Überholen die Kontrolle und fährt gegen ein entgegenkommendes Auto. Er ist leicht verletzt und wird ins Krankenhaus gebracht.
    • |
    • |
    • |
    Während dem Überholen will der Motorradfahrer den Vorgang abbrechen, bremst ab und verliert die Kontrolle.
    Während dem Überholen will der Motorradfahrer den Vorgang abbrechen, bremst ab und verliert die Kontrolle. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

    Am Montagnachmittag ist ein Motorradfahrer beim Überholen auf der Kreisstraße FFB 8 in Richtung Mammendorf in ein entgegenkommendes Auto gefahren. Laut Polizei wollte der 23-jährige aus Mammendorf gegen 16.40 Uhr ein vor ihm fahrendes Auto überholen, bremste dann wegen des Gegenverkehrs ab und verlor die Kontrolle. Daraufhin stieß er mit dem entgegenkommenden Auto einer 38-jährigen Frau aus Althegnenberg zusammen. Der 23-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon und wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Fürstenfeldbruck gebracht. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. (AZ)

