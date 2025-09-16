Gefährliche Überholaktion: Ein 23-jähriger Motorradfahrer stößt mit einem Auto zusammen.

Am Montagnachmittag ist ein Motorradfahrer beim Überholen auf der Kreisstraße FFB 8 in Richtung Mammendorf in ein entgegenkommendes Auto gefahren. Laut Polizei wollte der 23-jährige aus Mammendorf gegen 16.40 Uhr ein vor ihm fahrendes Auto überholen, bremste dann wegen des Gegenverkehrs ab und verlor die Kontrolle. Daraufhin stieß er mit dem entgegenkommenden Auto einer 38-jährigen Frau aus Althegnenberg zusammen. Der 23-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon und wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Fürstenfeldbruck gebracht. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. (AZ)

86316 Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis