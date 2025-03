So geht es nach der Sprengung des Geldautomaten in Mering weiter

Nach der Sprengung des Geldautomaten bei einem Supermarkt in der Ohmstraße in Mering sind die Täter noch immer nicht gefasst. Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) ermittelt weiter. Bei der Sprengung am 21. Februar entstand ein immenser Schaden von bis zu 300.000 Euro. In den ersten Tagen nach dem Überfall äußerte sich die betroffene Sparda-Bank in Augsburg noch nicht dazu, ob sie am Standort in der Ohmstraße in Mering wieder einen neuen Bankautomaten aufstellen werden. Doch jetzt kommt Bewegung in die Standortfrage.

