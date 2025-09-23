Gemeinderat diskutiert über Kneippanlage, Bewegungs- und Balanceparcours in Ried

Jetzt wird Rieds Innenort verschönert – so der Beschluss des Gemeinderats in der jüngsten Sitzung. Dies geschieht im Rahmen der Städtebauförderung, die in der Vergangenheit für Projekte wie die Neugestaltung des Dorfplatzes genutzt worden war. Die Förderung ist ein gemeinsames Instrument von Bund, Land und Kommunen zur Belebung von Stadt- und Ortsmitten, zur Anpassung der Infrastruktur und zum Erhalt baukultureller Gebäude.

Barrierefreier Verbindungsweg zum Betreuen Wohnen in Ried

Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen zur Städtebauförderung wurden bereits der Ausbau des innerörtlichen Wegenetzes nördlich des Supermarktes als Einzelmaßnahme herausgearbeitet. Außerdem soll diese Grünfläche durch geeignete Maßnahmen aufgewertet werden, um eine zentrale Naherholungsfläche zu schaffen. Aufgrund des Betreuten Wohnens kommt dieser Maßnahme eine besondere Bedeutung zu. Das Planungsbüro Brugger aus Aichach erarbeitete eine Entwurfsplanung für die Gemeinde Ried, auf deren Grundlage die Förderfähigkeit mit der Regierung geklärt werden soll. Die Planung umfasst insbesondere die Errichtung eines barrierefreien, beleuchteten Verbindungsweges zwischen Supermarktplatz und Betreuten Wohnen. Hier soll auch ein Durchstich zur Bachernstraße erfolgen.

Weiter wird der Spazierweg bis zur ehemaligen Kläranlage in Ried weitergeführt und ein überdachter Rastplatz geschaffen. Ein Zugang zum Eisbach soll angelegt werden, zusammen mit einer naturnah angelegen Kneippanlage. Auch werden ein seniorengerechter Bewegungs- und Balanceparcours angelegt und Bäume gepflanzt.

Kostenschätzung ist viel höher als die Vorgaben der Gemeinde

Die im Haushalt veranschlagten Gelder von 200.000 Euro reichen für die Maßnahmen bei weitem nicht aus, die Kostenschätzung vom Planungsbüro ist mit 628.000 Euro sehr viel höher. Allerdings handle es sich hier um eine „sehr grobe Planung“, so Bürgermeister Erwin Gerstlacher, die benötigt werde, um die Förderung bei der Regierung zu beantragen. Die Förderquote liegt bei 60 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Die Umsetzung der Maßnahmen wird erst 2026 begonnen, sodass im Haushalt 2026 zusätzliche Mittel eingestellt werden müssen.

Gerald Modlinger von der Bürgergemeinschaft sah die angedachten Maßnahmen mit Vorbehalt. „So kann ich nicht zustimmen“, sagte er. Ob Ried denn einen Parcours oder einen Rastplatz brauche, darüber solle doch einzeln abgestimmt werden. Gerstlacher verwies darauf, dass der Beschluss nur wegen der Regierung und einer Förderung nötig sei.