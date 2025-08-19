Gemeinderat erkundet Schmiechen per Fahrrad

Im Sommer zieht es den Gemeinderat Schmiechen ins Freie. Die jüngste Sitzung des Gemeinderates fand nicht wie üblich im Sitzungssaal statt, sondern führte die Ratsmitglieder hinaus auf die Straßen und Wege von Schmiechen. Mit dem Fahrrad wollten sich Bürgermeister und Räte gemeinsam auf den Weg machen, um neuralgische Punkte direkt vor Ort in Augenschein zu nehmen. Allerdings war das Wetter dann doch so wechselhaft, dass die meisten dann doch das Auto dem Zweirad vorzogen.

Zwei Stunden sind die Räte aus Schmiechen unterwegs

Auf der rund zweistündigen Tour steuerten die Teilnehmer mehrere Stellen an, die in den vergangenen Monaten immer wieder Anlass zu Diskussionen gegeben hatten. Auf dem Dorfplatz in Unterbergen hat die Dorferneuerung begonnen. Auf die Räte warteten dort einige Mustersteine für die Pflasterung. Die Entscheidung fiel auf Steine aus der Region. Das Bushäuschen an der Kreuzung soll bleiben, da es für den Schulbus gebraucht wird.

Ein barrierefreier Zugang zum Friedhof in Unterbergen wurde in der ursprünglichen Planung zugunsten von Parkplätzen abgelehnt. Die Räte diskutierten, wie doch noch eine Rampe gebaut werden könnte.

Bauhofpersonal in Schmiechen ist engagiert

Der Bauhof in Schmiechen ist dank des engagierten Personals top in Ordnung, was auf den ersten Blick zu erkennen ist.

Icon vergrößern Wolfgang Schuster zeigte das Ergebnis seiner Bemühungen an der Badestelle an der Paar. Foto: Brigitte Glas Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Wolfgang Schuster zeigte das Ergebnis seiner Bemühungen an der Badestelle an der Paar. Foto: Brigitte Glas

Letzter Besichtigungspunkt war die Badestelle an der Paar, die jetzt mit Geländer und rutschfesten Stufen optimal zugänglich ist. Das große Engagement von Wolfgang Schuster hatte diese Verbesserungen ermöglicht. Es sei ein großer Unterschied, ob man Pläne am Tisch studiert oder die Situation tatsächlich erlebt, war die einhellige Meinung der Gemeinderäte. Das ungewöhnliche Sitzungsformat einmal im Jahr sei sehr nützlich.