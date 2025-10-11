Meringer Gemeinderat stimmt Auslobungstext für Rathaus zu

Der Wettbewerb für das neue Meringer Rathaus rückt langsam näher. In der Sitzung am Donnerstagabend stimmte der Marktgemeinderat dem angepassten Auslobungstext mit 16:2 zu. Zuvor hatten Barbara Hummel und Paulina Schröder vom Architektenbüro Hummel+Kraus die Änderungen erläutert, die sie im Anschluss an die Preisrichtervorbesprechung Ende September vorgenommen hatten.

Zu Beginn der Sitzung stellte Irmgard Singer-Prochazka (SPD) den Antrag, die Besprechung aufgrund des laufenden Wettbewerbsverfahrens nicht-öffentlich zu machen. Der Antrag wurde nur mit einer knappen Mehrheit von 7:9 abgelehnt.

Auslobung für Merings Rathaus wird im Januar ausgegeben

Auch an dem angepassten Auslobungstext gab es an verschiedenen Stellen noch Diskussionsbedarf. So schlug Paul Kuhnert (UWG) vor, dass das Dach des neuen Rathauses zu mindestens 50 Prozent für Photovoltaik genutzt werden solle. Im Auslobungstext war die Vorgabe nur ein Drittel gewesen. „Wir brauchen viel Strom“, begründete Kuhnert seinen Vorschlag, der mit 17:1 Stimmen angenommen wurde.

„Ich glaube, es war gut, dass wir das Preisgericht gemacht haben“, fand Bürgermeister Florian Mayer (CSU). „Wir konnten viele Punkte verbessern.“ Die neue Fassung komme dem Wunsch des Gremiums am nächsten. Die Auslobung wird Anfang Januar ausgegeben, Anfang Februar findet das Kolloquium statt, bei dem die Architekturbüros die Möglichkeit haben, Rückfragen zu stellen. Die Abgabefrist ist für Ende März geplant, sodass die Preisgerichtssitzung Ende April stattfinden kann.