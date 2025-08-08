Icon Menü
Geparktes Auto wird in Friedberg angefahren: 2000 Euro Schaden

Friedberg

Geparktes Auto wird angefahren: 2000 Euro Schaden

In Friedberg wird am Mittwoch ein Auto beschädigt, das auf dem P+R-Parkplatz in der Augsburger Straße steht. Nun sucht die Polizei Zeugen.
    In Friedberg wurde am Mittwoch ein geparktes Auto beschädigt.
    In Friedberg wurde am Mittwoch ein geparktes Auto beschädigt. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Am Mittwochabend ist in Friedberg ein geparktes Auto angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein blauer Mazda, der von 18 bis 20.15 Uhr auf dem P+R-Parkplatz in der Augsburger Straße stand, links am Heck beschädigt. Der Unfallversucher fuhr offenbar weiter, ohne den Vorfall zu melden. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 zu melden. (AZ)

