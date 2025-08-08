Geparktes Auto wird angefahren: 2000 Euro Schaden

Am Mittwochabend ist in Friedberg ein geparktes Auto angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein blauer Mazda, der von 18 bis 20.15 Uhr auf dem P+R-Parkplatz in der Augsburger Straße stand, links am Heck beschädigt. Der Unfallversucher fuhr offenbar weiter, ohne den Vorfall zu melden. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 zu melden. (AZ)

