Geparktes Auto wird in Kissing beschädigt

Am Montag ist in Kissing ein geparktes Auto beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der weiße Pkw der Marke BYD am Robinienweg zwischen 10.50 und 13 Uhr angefahren. Das Auto wurde dabei vorne links an der Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden wird nach Angaben der Polizei auf rund 500 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter 0821/323-1710 zu melden. (AZ)

