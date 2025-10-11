Gestank über Mering ist Vergangenheit: Sonac schließt Arbeiten am Biofilter ab

Unerträglich sei der Gestank, so klagten Leserinnen und Leser unserer Zeitung. Die Beschwerden waren in den Sommermonaten zahlreich und kamen vor allem aus Mering, aber auch aus Kissing. Hintergrund war, dass die Firma Sonac ihren Biofilter austauschte. Während der Arbeiten verströmte der Betrieb, der Nebenprodukte aus der Schlachterei verwertet, einen üblen Geruch. Wie das Unternehmen mitteilt, ist der neue Filter seit Ende September fertiggestellt. Eine neue Technik soll künftig Ausfälle vermeiden, wie sie es in der Vergangenheit immer wieder gab.

Federn, Geflügelinnereien und Rinderblut – was früher bei der Schlachtung als Abfall übrig blieb, verarbeitet die Firma Sonac in Mering weiter. Die Produkte sind vor allem für die Herstellung von Tierfutter gefragt. Der Standort in Mering wurde immer wieder erweitert. 2018 kam ein neuer Werksbereich hinzu. Hier wird Rinderblut in Hämoglobin und Plasma getrennt.

Biofilter reinigt die übel riechende Abluft in Mering

Der Biofilter hat die Aufgabe, die Abluft des Betriebs von Gerüchen zu reinigen. Sonac hatte sich entschieden, den bisherigen Filter durch eine neue Anlage auszutauschen. Wie die Firma erklärt, musste zuerst das alte System komplett zurückgebaut werden, um Platz für den Wiederaufbau zu schaffen. Anschließend begannen sofort die Bauarbeiten an einer neuen Bodenplatte, neuen Wänden und dem neuen Luftsammel- und Luftverteilungssystem. Im letzten Schritt wurde dann die biologische Abluftreinigung mit zertifiziertem Filtermaterial versehen. Während dieser Arbeiten wurde die übel riechende Abluft über ein provisorisches Biofiltersystem geleitet. Laut Sonac wurden auch in dieser Zeit die behördlich vorgegebenen Grenzwerte eingehalten. „Trotzdem kam es bekanntermaßen zu Geruchsbeschwerden, die wir sehr bedauern“, sagt Alfred Horn, Geschäftsführer beim Konzern Darling Ingredients, zu dem Sonac gehört.

Die Firma Sonacin Mering verarbeitet Restprodukte aus der Fleischverarbeitung Im Sommer klagten Anwohner vermehrt über üblen Geruch. Denn die Firma hatte ihren alten Biofilter stillgelegt, um einen neuen zu errichten. Jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen. (Archivfoto) Foto: Gönül Frey

Doch jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen. „Es ist verständlich, dass sich die Leute beschweren. Aber was vor Ort passiert ist, ist grundsätzlich eine sehr, sehr positive Entwicklung“, erklärt Horn. Man habe sich entschieden, in Mering auf den neuesten Stand der Technologie zu gehen und dafür einiges investiert. Die neue Anlage sei effektiver und weniger anfällig für Ausfälle. Denn anders als bisher besitzt der neue Biofilter mehrere getrennte Kammern. „Wenn man früher etwas am Biofilter repariert hat, musste man ihn komplett außer Betrieb nehmen“, erklärt Horn. Künftig können Reparaturen an einer der Kammern stattfinden, während die anderen weiter arbeiten. „Dies sollte die Geruchssituation für die Anwohner nachhaltig verbessern“, meint Horn.

Firma Sonac plant weitere Arbeiten am Abluftsystem in Mering

Viele der Beschwerden in den Sommermonaten landeten im Rathaus bei Bürgermeister Florian Mayer. Als dieser nun die Nachricht von der Firma Sonac erhielt, dass die Arbeiten abgeschlossen sind, veröffentlichte er die Informationen sofort in den sozialen Netzwerken und auf der Internetseite der Gemeinde. Dabei sprach er auch weitere Pläne der Firma an dem Standort an. „Die Firma Sonac möchte in den nächsten Jahren die ganzen Anlagen ertüchtigen. Eine funktionierende Geruchsvermeidung muss über eine etwaige Bauleitplanung sichergestellt und sanktionierbar sein“, betont der Bürgermeister dazu. Gegenüber unserer Redaktion erläutert er, dass er einer Modernisierung positiv gegenüberstehe. Allerdings gibt es laut Mayer an dem Standort hohe Hürden, weil er sich im Außenbereich und in der Nähe des Kissinger Wasserschutzgebietes befindet. Deswegen muss seiner Ansicht nach dringend ein Bebauungsplan aufgestellt werden, der auch sicherstellt, dass Geruchsbelästigungen wie in der Vergangenheit nicht mehr stattfinden. „Letztlich soll die Firma ja einen ordentlichen Betrieb im Außenbereich machen können, aber die Einwohner von Mering und den Nachbarorten möglichst keine Auswirkungen spüren“, so der Bürgermeister.

Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt Geschäftsführer Horn, dass tatsächlich weitere Modernisierungsmaßahmen in anderen Teilen des Abluftreinigungssystems geplant sind. „Aufgrund des neu in Betrieb genommenen mehrkammerigen Biofilters erwarten wir bei diesen Tätigkeiten aber keine Geruchsbeschwerden“, betont er. Sollte es dennoch Probleme geben, könnten sich Betroffene auch direkt an die Firma Sonac wenden, bietet der Geschäftsführer an. Das Meringer Rathaus ist auf alle Fälle die falsche Anlaufstelle, wie Florian Mayer klarstellt. Er verweist auf die Immissionsschutzbehörde am Landratsamt, mit der Sonac auch die Arbeiten am Biofilter abgestimmt hat.