Gestank über Mering: Was hinter den üblen Gerüchen steckt

Mering

Gestank über Mering: Das sagt die schuldige Firma zu den Beschwerden

Arbeiten an einem Biofilter sorgen seit Wochen für üblen Geruch in Mering. Das wird sich so schnell nicht ändern. Merings Bürgermeister äußert Kritik.
Von Jonathan Lyne
    Die Firma Sonac verarbeitet im Westen von Mering Nebenprodukte aus der Geflügelfleischproduktion.
    Die Firma Sonac verarbeitet im Westen von Mering Nebenprodukte aus der Geflügelfleischproduktion. Foto: Gönül Frey (Archivbild)

    „So kann es nicht weitergehen“, schreibt eine Meringerin auf Facebook. Sie ist eine von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern, die ihrem Ärger in den sozialen Netzwerken Luft verschaffen. Der Grund: Es stinkt in Mering seit einigen Wochen, sogar aus der Nachbargemeinde Kissing kommen Beschwerden. Seinen Ursprung hat der Gestand beim Nutztierfutterhersteller Sonac, der im Westen von Mering Nebenprodukte aus der Schlachtung verwendet. Das Unternehmen erklärt, warum genau es zu der Geruchsbelästigung kommt und wie lange dieser Zustand voraussichtlich noch andauern wird.

