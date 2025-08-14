Gestank über Mering: Das sagt die schuldige Firma zu den Beschwerden

„So kann es nicht weitergehen“, schreibt eine Meringerin auf Facebook. Sie ist eine von zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern, die ihrem Ärger in den sozialen Netzwerken Luft verschaffen. Der Grund: Es stinkt in Mering seit einigen Wochen, sogar aus der Nachbargemeinde Kissing kommen Beschwerden. Seinen Ursprung hat der Gestand beim Nutztierfutterhersteller Sonac, der im Westen von Mering Nebenprodukte aus der Schlachtung verwendet. Das Unternehmen erklärt, warum genau es zu der Geruchsbelästigung kommt und wie lange dieser Zustand voraussichtlich noch andauern wird.
Mering
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden