Verlosung: Karten für Kammerkonzert zu gewinnen

Das Kammerkonzert im Schloss eröffnet die Konzerte zum Friedberger Advent. Wir verlosen dreimal zwei Karten für die Veranstaltung am Samstag, 30. November, um 19 Uhr, die Vater und Sohn Mozart gewidmet ist.

Sophie Heinrich (Violine), hat die Tradition des musikalischen Auftakts im Friedberger Advent vor über 15 Jahren mitbegründet. Und sie kommt dazu gerne in ihre Heimat zurück. Die mehrfache Preisträgerin, bis Ende 2023 Konzertmeisterin der Wiener Symphoniker (als erste Frau in der Geschichte des Orchesters), bringt als musikalischen Partner wieder Paul Rivinius (Klavier) mit, der mehrere Auszeichnungen gewonnen hat.

Tickets: Musik von Leopold Mozart und W.A. Mozart in Friedberg

Der Titel des Abends lautet: „Wie der Vater, so der Sohn?“ Das Genie W.A.Mozart wäre nie das geworden, was er wurde, ohne Leopold Mozart, seinen Vater. Ihre Beziehung war sehr eng, doch auch zwiespältig. Und wer war eigentlich Leopold Mozart? Welche Komponisten hat er gerne gehört? Was trieb ihn an, seine Kinder so konsequent auszubilden? Sophie Heinrich, Violine, und Paul Rivinius, Klavier, spielen Werke von Leontzi Honauer, Pietro Nardini, Leopold Mozart und W.A. Mozart spielen. Denn Augsburg ist neben Salzburg und Wien eben die dritte Mozart-Stadt.

Karten gibt es unter Kartentelefon 0821 /609299

oder per E-Mail: konzerte@friedberger-advent.de

