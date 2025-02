Der Autoaufkleber: Knotenlöser für moralisches Wirrwarr

Fuck Elon oder kurz FCKELN. Die Message der Teslafahrer, die sich diesen Sticker aufs Auto kleben, könnte kaum klarer formuliert sein: Elon Musk soll sich zum Teufel scheren, den politischen Part den Profis überlassen und am besten von der Bildfläche verschwinden. Ja, wenn es doch bloß so einfach wäre. Denn ob er beim Verlassen der politischen Bühne das Rednerpult tatsächlich an professionelle Akteure übergibt? Durchaus fraglich. Und wenn man ehrlich ist, lässt sich das mit der Bildfläche auch schwer realisieren. Irgendwie ist ein jeder Tesla auf der Straße, ja nichts anderes als eine verdammt gut laufende Werbeanzeige.

Was also tun? Ein Weiterverkauf des Wagens erscheint als die beste Option. Da ist aber die Stimme im Hinterkopf, die einem sagt: „Du hast das Problem nur auf eine andere Autobahn verschoben.“ Das schöne Model 3 verschrotten? Radikal, aber nicht ideal. Hier meldet sich einerseits das ökologische, wie auch das ökonomische Gewissen. Letztlich gibt es mal wieder nur einen, der diesen moralischen Wirrwarr lösen kann: der Aufkleber. Er ist und bleibt die Allzweckwaffe für all diejenigen, die ihrer Meinung Ausdruck verleihen wollen. Geliebt von der Jugend, gehasst von vielen Bauhofmitarbeitern und auf jeder Autoheckpartie willkommen.

Und eben auch auf der eines Teslas. Ästethik hin oder her, für so ein Statement nimmt der ein oder andere schon mal einen Kratzer im Lack in Kauf. Denn entscheidend ist das Statement. Ob dieses allerdings den Weg von Wulfertshausen nach Washington D.C. findet, bleibt pure Spekulation. Der Versuch allein aber ist es allemal wert.