Unbekannte stehlen teuren Grill aus einem Garten in Dasing

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende aus einem Garten in Dasing einen hochwertigen Grill gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, erstattete der 60 Jahre alte Besitzer am Montag bei der Polizei eine Anzeige, weil in der Nacht von Samstag auf Sonntag Diebe seinen Grill der Marke „Pit Boss“ aus dem Garten in der Flurstraße gestohlen hatten. Der Garten ist teilweise frei zugänglich. Der Schaden liegt bei circa 1500 Euro. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen, die in der Tatnacht etwas gesehen haben. Sind Personen aufgefallen, die im Bereich der Flurstraße einen Grill vor sich herschoben? Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (AZ)

