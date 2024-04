Das sind die größten Baustellen in der Region Friedberg

Plus Die Grundschule wird ausgebaut, die Ortsmitte grundlegend verändert: In Friedberg, Mering und Umgebung laufen große Baumaßnahmen. Das sind die aktuellen Projekte.

Bauzäune vor Gerüsten, Kränen und Baggern, daneben Berge aus Schutt: Baustellen sind nicht schön anzusehen, sie bedeuten für die Orte aber Entwicklung und Modernisierung. Die Kommunen im Landkreis-Süden stemmen gerade einige Großprojekte. Aktuell werden in Friedberg und Merching Grundschulen ausgebaut, Dasing und Mering erhalten eine neue Ortsmitte. Die größten aktuellen Baustellen in der Region auf einen Blick.

Der Rohbau des Verwaltungsgebäudes steht. In der Mitte der Gebäude soll eine Treppe und ein Platz mit Wasserspiel entstehen.

Die Baustelle an der Grundschule in Friedberg-Süd ist im vollen Gange.

Ein reizvoller Treffpunkt im Schatten großer Bäume - so sehen die Planer vom Büro Toponauten den Bereich vor der Eisdiele und der Buchhandlung. Im April startet die Baustelle für die Neugestaltung.

Große Veränderungen stehen in der Grund- und Mittelschule Merching an.

Am Kissinger Ortseingang soll ein Hotel gebaut werden. Das Geschäftshaus ist bereits fertig gebaut.

Die Arbeiten beim Betreuten Wohnen in Ried gehen zügig voran.