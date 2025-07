Zum zehnten Geburtstag feiert das Gymnasium Mering eine große Party

„Was gehört zu einem richtig guten Kindergeburtstag dazu?“, diese Frage stellte der stellvertretende Schulleiter Florian Horak den vielen Gäste, die zum zehnten Geburtstag des Gymnasiums Mering gekommen waren. Ein Geburtstagslied, Spiele, Geschenke und eine Torte – darüber waren sich alle einig. Kuchen gab es jede Menge, denn die hatten die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen gebacken. Eine Torte brachte Bürgermeister Florian Mayer als Geschenk mit und das Ständchen spielte die Bigband des Gymnasiums.

Icon Galerie 17 Bilder Ein Kindergeburtstag sollte es werden und deshalb gab es auch Spiele, Geschenke, Kuchen und Musik am Gymnasium Mering.

Spiel und Spaß am Gymnasium Mering

Stellvertretender Schulleiter Florian Horak sagte zum Zehnjährigen: „Das schönste Geschenk ist unsere Schule." Foto: Eva Weizenegger

„Wir haben bewusst auf einen Festakt verzichtet“, hatte im Vorfeld der Veranstaltung schon Schulleiter Josef Maisch gesagt. Er konnte wegen eines Trauerfalls in seiner Familie nicht am Schulfest teilnehmen. Die Lehrkräfte, die Betreuungskräfte im Ganztagsbereich, die Mitarbeiterinnen im Sekretariat und die Schülerschaft hatten sich für die zahlreichen Gäste ein buntes Mitmachprogramm ausgedacht. So konnte man sich essbare Kunstwerke gestalten, einen individuellen Button oder per Laserdruck ein Holzbrett anfertigen.

Im ersten Stock zeigten die Naturwissenschaften ihre Projekte, und im Obergeschoss waren die Sprachen an der Reihe. Es gab eine Schnitzeljagd durchs Schulhaus. Sportgruppen führten verschiedene Vorführungen auf und der Chor sang. Rund ums Schulhaus hatten die Mitarbeiterinnen des Sekretariats alle Zeitungsartikel der letzten zehn Jahre aufgehängt, die über das Gymnasium geschrieben wurden. „Ein tolles Fest“, waren sich viele im Publikum einig.

Unter den Besuchern waren auch die beiden ehemaligen Gymnasiastinnen Bettina und Verena. Sie gehören zu Schülerinnen der ersten Stunde des Gymnasiums, als es noch eine Außenstelle des Deutschherrengymnasiums Aichach war. „Wir waren damals nur Fünftklässler und kannten wirklich jeden Lehrer und jeder Lehrer auch uns“, blicken die beiden zurück. Nach ihrer schönsten Erinnerung an die Schulzeit gefragt, sind sich beide einig: „Die Orchesterwoche, die Musicalaufführungen und Frau Jarlan im Religionsunterricht.“

Ehemalige Schülerinnen erinnern sich an die Anfänge des Gymnasiums

Michael Luderschmid gehört zu den Lehrern, die von Anfang an am Gymnasium Mering unterrichten. „Ich fand es spannend, den Aufbau eines neuen Gymnasiums begleiten zu dürfen“, sagt er. Die ersten beiden Jahre pendelte er noch zwischen Aichach und Mering, bevor das Gymnasium Mering eigenständig wurde. Auch der damalige Schulleiter Gerhard Haunschild, der 2018 vom Schuldienst ausschied, kann sich noch gut an die Anfänge in Mering erinnern. „Ich habe sofort zugesagt, als ich gefragt wurde, das Aufbaugymnasium zu begleiten.“ Als junger Lehrer war er selbst an einem Aufbaugymnasium tätig. „Das war eine so tolle Zeit“, sagt er. Mering habe sich zu einer eigenständigen Schule entwickelt, die besser nicht sein könnte.

Simone Strohmayr, Marina Jakob und Peter Tomaschko waren neben den Bürgermeistern der Nachbargemeinden unter den Ehrengästen. Auch die Schulleiter aus der Nachbarschaft, Andreas Pimpl (Realschule Mering) und Ute Multrus (Gymnasium Friedberg) gratulierten zum zehnten Geburtstag. Was bei einem Kindergeburtstag natürlich nicht fehlen darf, ist Eis. Das gab es vom Förderverein des Gymnasiums und wer Lust auf einen Slushy hatte, bekam den von der Raiffeisenbank Wittelsbacher Land, die die Schulpartnerschaft übernommen hat, spendiert.

Für den stellvertretenden Schulleiter Florian Horak war in seiner kurzen Rede zum zehnjährigen Bestehen eins ganz klar: „Das schönste Geschenk, das haben wir bereits – unsere Schule.“ Mit einem kräftigen Applaus stimmten die vielen Gäste, die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrerschaft zu.