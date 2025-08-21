Schützen und Feuerwehr bereiten sich zwei Jahre auf die das große Jubliäumsfest vor

In der Gemeinde Pfaffenhofen wird vom 4. bis zum 7. September groß gefeiert. Die Freiwillige Feuerwehr Pfaffenhofen an der Glonn wird 125 Jahre alt und der ebenfalls aus der Gemeinde stammende Schützenverein „Die Wildmooser“ Egenburg wird 100 Jahre alt. Und da man sich bestens kennt, wurde vor etwa zwei Jahren entschieden, ein großes Festzelt aufzustellen, um die 225 Jahre gemeinsam zu feiern.

Feuerwehr und Schützen stellen sich dem Wandel der Zeit

1879 wurde in Pfaffenhofen eine Pflichtfeuerwehr gegründet. Über die Umwandlung in eine freiwillige Feuerwehr wurde am 27. April 1897 abgestimmt und am 19. November 1899 gründeten 42 Mitglieder die FFW Pfaffenhofen unter Kommandant Metzger und Bürgermeister Riedlberger. Die Feuerwehr ist seitdem im stetigen Wandel. Hatte man anfangs nur eine Saug- und Druckspritze auf einem Anhänger, kam ab 1976 das erste Fahrzeug in Form eines VW Bus T2 (TSF). Im Jahr 1993 wurde der neue Mercedes LF8/6 THL in Betrieb genommen. Vor einem Jahr wurde dieser ausgetauscht gegen das neue HLF 20 von MAN sowie einen gebrauchten Mercedes GW-Logistik. Die Fahrzeuge stehen seit 2021 im neuen Feuergerätehaus.

Ein neues Vereinsheim mit einem Schießstand, der technisch ebenfalls auf heutigen Stand ist, haben auch die Schützen aus Egenburg seit 2016. Der ehemalige Gymnastikraum im Dachgeschoss des Sportheims des VfL Egenburg wurde zur neuen Schießstätte umgebaut. In diesem Zuge wurde auf vollelektronische Schießstände umgestellt. Die Schützen wurden am 21. November 1925 von 19 Männern in Egenburg gegründet. Auf Vorschlag des langjährigen Kassiers Josef Vöst wurde der Verein nach einem Flurnamen in Egenburg benannt und heißt seitdem „Die Wildmooser“. Von 1939 bis 1950 ruhte der Verein. 1954 schaffte man die Vereinsfahne an. Während der Feuerwehrverein 102 Mitglieder zählt, haben die Schützen 137 Mitglieder. Seit 2017 gibt es zudem die Untergruppe der Böllerschützen.

Das Programm der Schützen und der Feuerwehr

Am Donnerstag, 4. September, um 18 Uhr beginnt das viertägige Fest mit dem Bieranstich durch Schirmherrn Bürgermeister Helmut Zech. Die Vorbereitungen für dieses große Fest haben fast zwei Jahre in Anspruch genommen. Der Festausschuss hat ein umfangreiches Festprogramm für zusammengestellt. Im Anschluss an den Bieranstich ist ein politischer Abend angekündigt mit dem Klaus Holetschek, CSU-Fraktionsvorsitzender im bayerischen Landtag. Am Freitag, 5. September, spielt die Wiesnband „Voigams“ und sorgt ab 20 Uhr bei Jung und Alt für Partystimmung. Am Samstag, 6. September, tritt Kabarettist Django Asül auf mit seinem Programm „Am Ende vorn“ auf. Einlass ist ab 18 Uhr, der Beginn um 20 Uhr angesetzt. Am Fessonntag, 7. September, werden ab 8 Uhr die Vereine und Gäste empfangen zum Weißwurstfrühschoppen. Um 10 Uhr findet der Festgottesdienst im Zelt statt mit anschließendem Mittagessen. Um 14 Uhr startet der Festumzug durch Pfaffenhofen mit etwa 70 angemeldeten Vereinen. Anschließend wird noch bis in den Abend hinein gefeiert und getanzt im Festzelt. Für Stimmung sorgt den ganzen Tag über die Blaskapelle Odelzhausen. Ebenfalls gibt es ganztags einen Barbetrieb, einen Weißbierwagen sowie einen Kuchenverkauf.