Prächtiges Piratenschiff wird ans Merchinger Paarufer gespült

Merchinger Paarpiraten und Landratten aufgepasst: Die dezente Brise hat bei miesem Wetter ein prächtiges Wrack ans Ufer gespült. Noch sind die fleißigen Handwerker dabei, alles zu sichern und ordentlich zu vertauen, damit die Nachwuchspiraten keinen Schaden nehmen - und auch der Merchinger Bauhof gibt sein Bestes, dass es bald ein großes Hallo an Bord geben kann. In etwa zwei Wochen soll noch eine offizielle Einweihung gefeiert werden.

Fast vier Jahre haben die Merchinger nun auf das Schiff für die Jüngsten gewartet, für das sich die Jugendbeauftragten Natalie Lang und Simon Greipel von Anfang an stark gemacht haben. Auch der Gemeinderat hatte dies unterstützt - bis zuletzt hatte man aber Schwierigkeiten, sich auf einen Standort festzulegen.

Neues Spielschiff steht am Paartalweg in Merching

Nun hat es im Paartalweg zwischen Kreuzung Mandichostraße und Fußgängerbrücke seinen Platz gefunden. Damit entsteht ein vielseitiger Spielplatz, auf dem geklettert, gerutscht, getobt, in die nahe Paar gewatet und nach Herzenslust gepritschelt werden kann. Am seichten Ufer hat der Bauhof in Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt einen perfekten Uferbereich für spritzige Spiele vorbereitet. Alles muss aber zuerst ordentlich gesichert sein.

Bei der Größe des Spielschiffes kann es durchaus ein paar Wochen dauern, bis der Beton gehärtet ist, bestätigt auch Bauhofchef Tom Schimpfle. Sobald aber der Bauzaun, der zur Sicherung angebracht ist, verschwunden ist, gilt nur noch eines: Ahoi ihr kleinen Paarpiraten, viel Spaß beim Entern!

An der Paar steht auch bereits ein weiteres wichtiges Ereignis fest. Das nächste Schifflerennen wird am Vatertag 2026 stattfinden.