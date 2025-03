Abriss und Neubau: So will Friedberg Wohnraum an der Hermann-Löns-Straße schaffen

Es ist das größte städtische Wohnungsbauprojekt seit der Errichtung von 70 Wohnungen an der Georg-Fendt-Straße: Die Stadt will ihre fünf Wohnblocks an der Hermann-Löns-Straße und Alois-Sperrer-Straße sukzessive abreißen und neu errichten. Zusätzlich sollen auf den Flächen hinter den Gebäuden neue Häuser gebaut werden. So können hier mindestens 84 statt der aktuell 60 Wohnungen entstehen. Das hellgrüne Gebäude gegenüber (Hermann-Löns-Straße 19 und 21), das aktuell leer steht, soll dagegen saniert werden. Es wird eine wichtige Rolle bei dem Großprojekt spielen, damit die Mieterinnen und Mieter während des Bauablaufs quartiersintern umziehen können.

Ute Krogull Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hermann-Löns-Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis