Grüne in Kissing wollen Schulwegkonzept schneller umsetzen

Zu Fuß, per Rad oder mit dem Roller sind die Kinder unterwegs zum Unterricht. Kurz nach Schuljahresbeginn richten die Grünen in Kissing den Fokus auf das Thema Sicherheit. In einer Mitteilung kritisieren sie, dass das Schulwegkonzept nach drei Jahren noch immer nicht umgesetzt wurde. Bürgermeister Reinhard Gürtner weist die Kritik zurück. Er spricht von vielen kleinen Bausteinen, die bereits angepackt wurden. Er verweist außerdem auf die laufende Planung, die die Probleme im besonders gefährlichen Bereich Bahnhof-, Flieder-, Korn- und Kirchstraße lösen soll.

Die Grünen zitieren Statistiken, wonach die Zahl der Verkehrsunfälle mit Kindern zunimmt. Schulkinder zwischen sechs und 14 Jahren verunglücken demnach besonders häufig montags bis freitags zwischen 7 und 8 Uhr – also auf dem Schulweg. „Trotz dieser eindeutigen Datenlage und einem seit 2021 in Arbeit befindlichen Schulwegkonzept, das 2022 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, sind in Kissing keinerlei Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Schulkinder erkennbar“, heißt es in der Grünen-Mitteilung.

Grüne kritisieren: keine Verbesserung bei Schulwegsicherheit erkennbar

Dies sei unverantwortlich, kritisiert Dominik Gebhard, Mitglied der Grünen-Fraktion im Gemeinderat. „Konkrete Maßnahmen wie ein sicherer Überweg an der Fliederstraße sind längst überfällig“, sagt er. Die Ortsgruppe von Bündnis 90/Die Grünen Kissing kündigt an, die Umsetzung des Schulwegkonzepts zu einem zentralen Thema im Kommunalwahlkampf zu machen. Sie fordert die sofortige Identifikation und Entschärfung von Gefahrenstellen sowie die konsequente Umsetzung des gesamten Schulwegkonzepts. „Die Sicherheit unserer Kinder darf nicht länger auf die lange Bank geschoben werden“, so Gebhard.

Die Gemeinde Kissing hatte das Büro bueffee GbR mit einer Schulverkehrsplanung am Standort der Grund- und Mittelschule in Kissing beauftragt. Von der Firma wurden verschiedene Maßnahmen wie die Verkehrskonfliktanalyse oder Elternbefragungen durchgeführt. Dazu wurden auch potenzielle Problemstellen ermittelt. „Stehen aktuelle Maßnahmen an, wird versucht, kurzfristig Abhilfe zu schaffen“, erklärt Bürgermeister Reinhard Gürtner. Als ein Beispiel nennt er die Querung an der Bahnhofstraße/ Bgm-Wohlmuth-Straße, wo die Beleuchtung verbessert und der Randstein abgesenkt wurde.

Besondere Gefahrenstelle für Schulkinder in Kissing: Planungen laufen

Als sehr problematisch sieht auch Gürtner den Bereich Bahnhof-, Flieder-, Korn- und Kirchstraße. „Hier wurde in Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro eine Konzeptstudie für eine Verbesserung erstellt und im Bau- und Werkausschuss vorgestellt“, betont der Bürgermeister. An den ersten Entwürfen der Planer hatte es viel Kritik gegeben - auch in Hinblick auf die Sicherheit der Schulkinder. Jetzt sollen sie noch einmal überarbeitet werden. „Die vorgetragenen Wünsche, Anregungen und Bedenken werden in die Planung einfließen. Eine Abstimmung fand ebenfalls mit der Polizei statt. Die Ergebnisse werden dann wieder im Rat vorgestellt“, weist Gürtner den Vorwurf der Untätigkeit zurück.

Ein weiterer Baustein des Schulwegkonzepts sind die Hol- und Bringzonen für die Schulen. Diese stehen in Zusammenhang mit der Freiflächengestaltung für den Neubau der Grundschule, die bereits in einer Sitzung vorgestellt wurde. „Da diese Planung noch nicht abgeschlossen ist, kann dieser Prozess nicht abgeschlossen werden“, begründet der Bürgermeister.

Die Verbesserung der Schulwegesicherheit sei eine Daueraufgabe, die in den verschiedensten Planungen der Gemeinde berücksichtigt werde. Es seien oftmals nur kleine Maßnahmen, wie eine Gehwegabsenkung oder Verbesserung von Sichtbeziehungen und nicht einzelne spektakuläre oder besondere Projekte.