Grünes Licht für die Aufstockung des Kissinger Edeka-Markts

Der Edeka-Markt in Kissing steht vor einer umfassenden Modernisierung und Erweiterung. Im jüngsten Bau- und Werkausschuss der Gemeinde wurde das Vorhaben der Betreiberfamilie Stegmann den Räten vorgestellt: Der Supermarkt in der Bahnhofstraße soll modernisiert werden und in diesem Zuge soll das bestehende Gebäude um zwei zusätzliche Geschosse aufgestockt werden, um Wohnraum zu schaffen. Für Kundinnen und Kunden sollen die Einschränkungen während des Umbaus so klein wie möglich gehalten werden.

Architekt Michael Iking vom Münchner Büro MKNG Architektur, welches bereits seit rund zehn Jahren für Edeka Südbayern tätig ist, präsentierte in der abendlichen Sitzung die Details des Projekts: In den beiden neuen Stockwerken sollen insgesamt fünf Wohnungen entstehen, darunter auch seniorengerechte Einheiten. Im zweiten Obergeschoss ist eine Wohnung mit Dachterrasse für den Inhaber des Supermarktes Bernd Stegmann und seine Gattin Claudia vorgesehen, während im ersten Stock die beiden Töchter der Familie jeweils ein eigenes Appartement beziehen sollen. Zusätzlich sind dort Sozialräume für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marktes geplant. Diese waren bislang im Erdgeschoss untergebracht. Aber dort ist kein Platz mehr, weil die Kälteanlage saniert werden muss und dafür mehr Technikflächen benötigt werden.

Umbau des Kissinger Edekas: Betrieb soll weiterlaufen

Ein zentrales Anliegen der Planer ist es, den laufenden Betrieb des Edeka-Marktes während der Bauphase aufrechtzuerhalten. „Unser Ziel ist es, die Einschränkungen für Kunden und Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten“, betonte Michael Iking im Ausschuss. Es gebe allerdings kleine Einschränkungen, wie etwa, dass der Bäckerei-Bereich abgetrennt werden müsse.

Das Konzept sieht eine moderate Nachverdichtung vor, die sich an der bestehenden Nachbarbebauung orientiert. Vorgesehen ist derzeit eine leichte Holzkonstruktion, die eine zügige und nachhaltige Bauweise ermöglicht. „Im Einzelhandel müssen Planungen immer flott umgesetzt werden“, erklärte Iking. „Deswegen war unser erster Ansatz, das mit einer Holzkonstruktionsbauweise zu machen. Aber das sind derzeit alles nur Ideen.“

Pläne stoßen auf breite Zustimmung im Kissinger Gremium

Im Bau- und Werkausschuss stieß das Vorhaben auf breite Zustimmung, wie etwa bei Katharina Eigenmann (Grüne): „Grundsätzlich ist es natürlich zu begrüßen, wenn wir bereits versiegelte Flächen für die Wohnraumgewinnung nutzen.“ Darüber hinaus gefiel ihr auch die vom Architekten präsentierte Skizze des geplanten Gebäudes, auf der Bäume und eine begrünte Fassade abgebildet waren. „Es wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn diese Gestaltungselemente in die Bauleitplanung mit einfließen würden“, sagte Eigenmann. „Das würde das Areal deutlich aufwerten.“

Auch Michael Eder (CSU) äußerte sich zustimmend: Bestehende Flächen in die Höhe zu verdichten, sei eine sehr gute Lösung. Ebenso würde mit dem zweistöckigen Bau die Nachbarschaft, etwa durch Schattenbildung, nicht beeinträchtigt.

Da das Vorhaben nicht den aktuellen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nummer 30 entspricht, war eine Änderung der Bauleitplanung erforderlich. Die Verwaltung schlug vor, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan nach Paragraph 13 des Baugesetzbuchs aufzustellen. Die Kosten für das Verfahren werden vom Antragsteller getragen. Dem stimmten alle Gemeinderätinnen und -räte zu. Damit ist der Weg frei für die Modernisierung und Aufstockung des Kissinger Edeka-Marktes.