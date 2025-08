Gruma aus Derching erhält Mittelstandspreis

Neben dem 50-jährigen Bestehen gibt es bei Gruma weitere Gründe zu feiern: Das Unternehmen mit Hauptsitz in Derching wurde kürzlich von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger mit dem Mittelstandspreis „Bayerns Best 50“ ausgezeichnet und zählt somit zu den 50 wachstumsstärksten mittelständischen Unternehmen im Freistaat. Darüber hinaus konnte die Geschäftsführung beim Festabend im Schloss Schleißheim den Sonderpreis für herausragendes Engagement bei der Ausbildung entgegennehmen, der an zwei Unternehmen vergeben wurde.

„Wir freuen uns sehr über diese renommierte Auszeichnung und dass wir bereits mehrfach zu Bayerns besten Mittelständlern gezählt wurden“, sagt Sophie Gruber, Mitglied der Geschäftsleitung und Gesellschafterin von Gruma. „Der Preis unterstreicht das Ziel, unser Angebot und unseren Service für Kunden stetig zu verbessern. Ganz besonders stolz sind wir auf den Sonderpreis im Ausbildungssektor.“ Gruma versteht sich als Familienunternehmen. „Dieser familiäre Charakter zieht sich durch unsere gesamte Unternehmenskultur – geprägt von flachen Hierarchien und einem offenen, respektvollen Miteinander“, so Gruber.

Gruma landet bei Ranking in den Top 100 der stärksten Familienunternehmen 2025

Ein Grund, weshalb das Unternehmen im aktuellen SZ-Institut-Ranking zu den „Stärksten Familienunternehmen 2025“ deutschlandweit auf dem hervorragenden Platz 40 landete. Die 5000 umsatzstärksten Familienunternehmen des Landes wurden analysiert, die besten 100 anschließend miteinander verglichen wurden und gerankt.

In den vergangenen 50 Jahren entwickelte sich Gruma vom klassischen Großhändler für Nutzfahrzeugtechnik zum Lösungsanbieter für die gesamte Intralogistik und Landtechnik mit einem umfangreichen Produktportfolio, Service- und Schulungsangebot. Die Gruma Nutzfahrzeuge GmbH verkauft, wartet und vermietet Gabelstapler sowie Land- und Kommunaltechnik der jeweiligen Marktführer und ist als Handelsunternehmen für Nutz­fahrzeuge eines der führenden Unternehmen im bayerischen Wirtschaftsraum. Rund 120 junge Menschen befinden sich aktuell in Ausbildung. (AZ)