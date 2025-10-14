Schulkinder erlaufen mehr als 6400 Euro für ihren Pausenhof

Gut gelaufen für die Grundschule Friedberg-Süd: Um Kapital für die Neugestaltung des Pausenhofs zu sammeln, wurden fast 150 Schülerinnen und Schüler zu regelrechten Langstreckenläufern. Für jede absolvierte Runde beim Spendenlauf auf dem Schulgelände floss Geld in die Pausenhofkasse – beste Motivation also für die Kinder.

Mehr als 1166 Kilometer kamen unter dem Strich zusammen

Mehr als 1166 Kilometer rannten sie und ihre Familienmitglieder insgesamt und übertrafen dabei nicht nur die Erwartungen von Rektorin Iris Kinzel. „Unsere Schülerinnen und Schüler haben an diesem einzigartigen Nachmittag gemeinsam die Strecke von Friedberg bis zur Sonneninsel Mallorca erlaufen! Ein fantastischer sportlicher Erfolg, auf den wir alle sehr stolz sein können“, sagte die Schulleiterin, die selbst acht Kilometer beisteuerte und sogar Bürgermeister Roland Eichmann davon überzeugen konnte, spontan ein paar Runden mitzulaufen. Obwohl diese Einheit nicht in seinem Terminkalender gestanden habe, wie er augenzwinkernd betonte.

Das Stadtoberhaupt hatte eigentlich nur zum Anfeuern vorbeischauen wollen. Als ihm die Organisatoren kurzerhand eine eigene Startnummer (die 111) in die Hand drückten, musste er aber nicht lange überlegen – und bewies, dass man notfalls auch in Lederschuhen Sport treiben kann, wenn es dem guten Zweck dient.

Elternbeirat und Förderverein stellten den Spendenlauf auf die Beine

Für diesen guten Zweck kamen unter dem Strich gut 6400 Euro an Spenden zusammen. Weit mehr, als der Elternbeirat und der Förderverein der Grundschule, die den Lauf zusammen mit den Lehrkräften und vielen Helferinnen und Helfer auf die Beine stellten, zu träumen gewagt hatten.

„Dieser Nachmittag war ein Highlight für unsere gesamte Schulgemeinschaft und hat eindrucksvoll gezeigt, wie viel wir erreichen können, wenn wir alle zusammenarbeiten“, sagte Rektorin Kinzel und bedankte sich bei den Eltern für deren Großzügigkeit. Den Stolz sah man auch all den Schülerinnen und Schülern an, die für ihren Pausenhof einen solch langen Atem bewiesen haben.