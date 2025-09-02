Seine wertvollsten Briefmarken haben mit der Mondlandung zu tun

„Kommen Sie runter!“ Freundlich führt Günther Stipanowitz in sein Reich im Keller des Häuschens im Friedberger Stadtteil Stätzling. Hier kann der Rentner seinen zahlreichen Leidenschaften nachgehen: In einem Regal sind Raritäten aller Art ausgestellt. Fast ein Viertel des Raumes belegt die große Modelleisenbahn-Landschaft. Die meisten Regale und Schränke füllen jedoch die unzähligen Briefmarken, fein säuberlich einsortiert in zahlreiche Sammelalben. Stipanowitz hat sich auf unseren Besuch vorbereitet und auf einem Tischchen fein säuberlich ein paar aufgeschlagene Alben drapiert.

Den Grundstock der Briefmarken-Sammlung legte sein Schwiegervater

„Zu dieser Briefmarkensammlerei bin ich eigentlich durch meinen Schwiegervater bekommen. Er hat lange in Südafrika gearbeitet und dann aber von dort aus das Sammeln angefangen in den sechziger Jahren.“ Die jeweils neuesten Briefmarken habe der Schwiegervater im Abo der Deutschen Post (damals noch „Bundespost“) bezogen. Er ließ sie jedoch nicht ins Ausland schicken, sondern an seine Tochter - die Frau von Stipanowitz. Lange sammelten sich die Marken einfach an: „Ich habe die eigentlich gar nicht beachtet.“ Bis heute läuft das Abo auf Barbara Stipanowitz. Zum 60. Jubiläum hat die Deutsche Post ihr dafür sogar eine Urkunde geschickt, die an der Wand hängt.

Das Abo mit den neuesten Briefmarken der Deutschen Post läuft über Barbara, die Ehefrau von Günther Stipanowitz. Foto: Michael Probst

Erst als Günther Stipanowitz in den Ruhestand ging, begann er sich mit den Briefmarken auseinanderzusetzen: „Ich habe mich dann reingearbeitet und so richtig mit dem Sammeln begonnen. Also habe ich alles, was über die Jahre zusammengekommen war, der Reihe nach eingetütet.“ Sein wichtigstes Lern- und Hilfsmittel war der Katalog „Die große Welte der Philatelie“, den die Firma Goldhahn jedes Jahr aktualisiert herausgibt und den Stipanowitz immer bezogen hat. So hat er sich sein Wissen angeeignet: „Ich war damit lange beschäftigt und habe das so still und leise für mich gemacht, ohne groß Kontakt zu anderen Sammlern zu haben.“

Stätzlinger hat Sammlung mit Briefmarken aus aller Welt

Herzstück der umfangreichen Sammlung sind natürlich die Marken aus der Bundesrepublik Deutschland. Seit 1962 seien diese wohl lückenlos, da sie im Abo bezogen wurden. Was schnell deutlich wird, während man auf die Marken blickt: Sie sind nicht nur schön anzuschauen, sondern immer auch ein Zeitdokument. Stipanowitz zeigt bei einer Marke, die er im letzten Quartal bekommen hat, auf den Code zum Scannen: „Das ist neu seit zwei Jahren.“ Sein umfangreiches Wissen zieht er auch aus den von der Post den Marken beigelegten Ersttagesblättern, die er in fein säuberlich in spezielle Alben einsortiert hat: „Da ist immer auf der Rückseite die Entstehung beschrieben. Hier zum Beispiel: 50 Jahre Maximilian-Kolbe-Werk, 2023, mehrfacher Offsetdruck.“ Die Informationen sprudeln nur so aus dem leidenschaftlichen Experten, der Zettel dient mehr als Gedächtnisstütze.

Alle Stücke der Briefmarkensammlung sind fein säuberlich in Alben einsortiert. Foto: Michael Probst

Aber die Sammlung blieb schon zu Zeiten des Schwiegervaters nie auf Deutschland begrenzt: „Er war beruflich viel unterwegs und hat das genutzt, um von überallher Marken zu schicken. Schauen Sie hier - USA, Polen, Südafrika und viele andere Länder.“ Während andere in Süddeutschland vor allem Erinnerungsstücke an die Olympischen Sommerspiele 1972 in München besitzen, hat Stipanowitz zwei Marken, die anlässlich der im selben Jahr ausgetragenen Winterspiele im japanischen Sapporo gedruckt wurden. Er habe sich nie auf irgendeinen Bereich beschränken wollen: „Was ich in die Finger bekommen habe, habe ich in ein Album einsortiert.“ Auch hier geht er sehr genau vor - die internationalen Marken sind nach Ländern und die wiederum nach dem Alphabet angeordnet.

Auch seine zwei wohl wertvollsten Stücke sind ihm über die Familie zugekommen: Hans Preißinger, jahrzehntelang SPD-Stadtrat in München, war der Schwiegervater seiner Kusine. Über sie kam eine Postkarte, die der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt 1979 seinem Parteigenossen geschickt hatte, zur Sammlung. An Preißinger wurden auch drei Postkarten mit Briefmarken aus Anlass der Mondlandlandung 1969 geschickt - abgestempelt in Cape Canaveral. „Die sind wahrscheinlich schon ziemlich wertvoll!“

Das wohl wertvollste Stück der Sammlung: Postkarten mit Briefmarken zur Mondlandung, geschickt an den SPD-Politiker Hans Preißinger. Foto: Michael Probst

Stipanowitz wird wohl seine aktive Sammlerlaufbahn beenden

Nach dem jahrelangen Einsatz ist Stipanowitz seiner Sammlung eng verbunden: „Man hängt halt einfach an sowas.“ Trotzdem wird er sein Abo voraussichtlich Ende des Jahres kündigen, auch wenn ihm das nicht leicht fällt, aber die Arbeit wird ihm mit der Zeit einfach zu viel. Zudem seien die Neuausgaben immer teurer geworden, inzwischen liegen sie bei 60 Euro pro Ausgabe - eine Geldanlage, von der man sich keinen Wertzuwachs zu versprechen braucht. Er bereut seine Leidenschaft aber auf keinen Fall: „Viele sagen ja, das mit den Briefmarken sei wertlos, aber ich spreche gerne über mein Hobby.“