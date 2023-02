Dasing/Günzburg

12:46 Uhr

Dasinger Arzt eröffnet Tanzcafé in Günzburg

Ortwin Gut ist Hausarzt in Dasing und seit Kurzem auch Wirt. Er hat das Café Mendle in Günzburg jahrelang saniert.

Plus Ortwin Gut ist in Günzburg aufgewachsen und hat dort ein Café wiedereröffnet, das lang geschlossen war. Er spricht über seine ungewohnte Rolle als Gastronom.

"Warum tust du dir das an?" Diese Frage wurde Ortwin Gut in den vergangenen Monaten häufig gestellt. Der in Friedberg lebende, aber in Günzburg aufgewachsene Hausarzt mit Praxis in Dasing hat das marode Günzburger Café Mendle in jahrelanger Arbeit mühsam saniert. Nun spricht er über die Hintergründe, die Strapazen, aber auch die Freude an seiner zweiten Selbstständigkeit.

