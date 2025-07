Gymnasium Mering besteht den Stresstest

Seit zehn Jahren ist das Gymnasium im Mering eigenständig. Im Bildungssystem ist eine Dekade keine Ewigkeit und doch ist es für Mering eine besondere Wegmarke. Denn mit der Entscheidung für das dritte Gymnasium im Landkreis ging ein jahrzehntelanger Wunsch in Erfüllung. Endlich ein vollwertiges Gymnasium vor Ort, ohne tägliches Pendeln nach Augsburg oder Friedberg. Heute ist die Schule ein fester Bestandteil in der Bildungslandschaft im Wittelsbacher Land. Was in einem Jahrzehnt entstanden ist, verdient Anerkennung.

Gymnasium ist nicht nur ein Ort der Wissensvermittlung

Schulleiter Josef Maisch und sein Team, der Elternbeirat, der Landkreis Aichach-Friedberg als Sachaufwandsträger und auch die Schülerschaft haben wesentlich dazu beigetragen, dass innerhalb von zehn Jahren das Gymnasium Mering eine feste Größe im Landkreis-Süden wurde. Es wird nicht nur Wissen und Bildung vermittelt, sondern das Gymnasium ist ein Ort des sozialen Miteinanders, der Wertevermittlung und des kritischen Denkens sowie der Kunst und Musik.

In den vergangenen zehn Jahren hat das Gymnasium mehrere Stresstests bestanden: hohe Schülerzahlen, Aufbauphase, Corona-Pandemie und die Umstellung vom acht- auf das neunstufige Gymnasium. Die Schulgemeinschaft hat das mit beachtlicher Stabilität und Innovationskraft gemeistert. Darin zeigt sich, wie lebendig und zukunftsfähig diese Schule ist.