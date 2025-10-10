Internetkriminalität - Vorsicht ja! - Angst nein!

Auch Betrüger sind kreativ. Oft mit Erfolg. Leider auch bei Senioren. Welche kriminellen Tricks sind gerade aktuell? Wie verhalte ich mich richtig im Ernstfall? Da hilft nur lebenslanges Lernen. Morgen sind neue Tricks aktuell. Der Vortrag von Polizeipräsidenten a.D. Arved Semerak war im besten Sinne Hilfe zur Selbsthilfe. Die Senioren-Union Aichach-Friedberg hatte zu Vortrag mit Diskussion nach Haberskirch eingeladen.

Mit Fachwissen und vielen Geschichten aus einem langen Polizistenleben gelang es Semerak, seine Zuhörer humorvoll zu unterhalten. Und das im Alter von 88 Jahren. Alle Teilnehmer konnten wichtige Informationen zu Themen wie Schockanruf, falsche Polizisten, falsche Handwerker, Hacking, Ransomware oder Hass im Netz – in einem Skript zusammengefasst – mit nach Hause nehmen. „Das war ein schönes Beispiel, wie unterhaltsam Wissensvermittlung sein kann!“ Mit diesen Worten dankte Wolfgang Hastenpflug, Kreisvorsitzender der Senioren-Union Aichach-Friedberg, dem Referenten für seinen wertvollen Beitrag.

