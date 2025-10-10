Icon Menü
Haberskirch: Internetkriminalität - Vorsicht ja! - Angst nein!

Haberskirch

Internetkriminalität - Vorsicht ja! - Angst nein!

Polizeipräsident a.D. Semerak informiert über Trickbetrug.
Von Wolfgang Hastenpflug für Senioren-Union der CSU - Kreisverband Aichach-Friedberg
    Kreisvorsitzender Wolfgang Hastenpflug, Polizeipräsident a.D. Arved Semerak
    Kreisvorsitzender Wolfgang Hastenpflug, Polizeipräsident a.D. Arved Semerak Foto: Richard Geiger

    Auch Betrüger sind kreativ. Oft mit Erfolg. Leider auch bei Senioren. Welche kriminellen Tricks sind gerade aktuell? Wie verhalte ich mich richtig im Ernstfall? Da hilft nur lebenslanges Lernen. Morgen sind neue Tricks aktuell. Der Vortrag von Polizeipräsidenten a.D. Arved Semerak war im besten Sinne Hilfe zur Selbsthilfe. Die Senioren-Union Aichach-Friedberg hatte zu Vortrag mit Diskussion nach Haberskirch eingeladen.

    Mit Fachwissen und vielen Geschichten aus einem langen Polizistenleben gelang es Semerak, seine Zuhörer humorvoll zu unterhalten. Und das im Alter von 88 Jahren. Alle Teilnehmer konnten wichtige Informationen zu Themen wie Schockanruf, falsche Polizisten, falsche Handwerker, Hacking, Ransomware oder Hass im Netz – in einem Skript zusammengefasst – mit nach Hause nehmen. „Das war ein schönes Beispiel, wie unterhaltsam Wissensvermittlung sein kann!“ Mit diesen Worten dankte Wolfgang Hastenpflug, Kreisvorsitzender der Senioren-Union Aichach-Friedberg, dem Referenten für seinen wertvollen Beitrag.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

