Mehrere Verletzte bei Unfall mit Paketfahrzeug in Haberskirch

Beim Versuch, einem parkenden Paketdienst auszuweichen, stoßen in Haberskirch drei Fahrzeuge zusammen. Eines landet in einem Vorgarten, mehrere Personen werden verletzt.

In der Sankt-Stephan-Straße in Haberskirch hat sich am Freitagabend ein Unfall mit mehreren Verletzten ereignet. Nach Angaben der Polizei parkte das Fahrzeug eines Paketdienstes am Straßenrand. Als ein anderes Fahrzeug versuchte, dem stehenden Lieferwagen auszuweichen, stieß es mit diesem und einem weiteren gerade vorbeifahrenden Auto zusammen.

Ein Auto landet bei dem Unfall in Haberskirch in einem Vorgarten

Eines der Fahrzeuge kam nach dem Zusammenstoß erst im Vorgarten eines benachbarten Grundstücks zum Stehen. Nach derzeitigem Informationsstand wurden bei dem Unfall mehrere Personen leicht verletzt. (AZ)

Weitere Informationen folgen in Kürze.