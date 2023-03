Haberskirch

Nach 45 Jahren ist Schluss: Paul Kölbl und sein Leben für den Schießsport

Plus Paul Kölbl war fast ein halbes Jahrhundert Schützenmeister in Haberskirch – nicht ganz freiwillig. Künftig warten wichtigere Aufgaben auf den 69-Jährigen.

Von Sebastian Richly

Durch seine zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten hat Paul Kölbl das Aufwachsen seiner Kinder zu großen Teilen verpasst. Das gibt der 69-Jährige offen zu. 45 Jahre lang stand er als Schützenmeister Freischütz Haberskirch-Unterzell vor. Dabei war das alles so nicht geplant. Seit Kurzem ist Schluss, ausgerechnet ein Jahr, bevor der Verein seinen 100. Geburtstag feiert. Kölbl verrät, warum er all die Jahre unzählige Stunden für Verein und Sport geopfert hat und was er mit seiner neu gewonnenen Freizeit anfangen will.

