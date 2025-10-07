Nach der Hammer-Attacke: So sind Schulen gesichert

Nach der Hammerattacke auf dem Gelände der Mittelschule Friedberg hatte die Polizei Friedberg die Situation schnell unter Kontrolle. Der mutmaßliche Täter wurde kurz nach dem Angriff auf zwei 14-jährige Mittelschüler von den Einsatzkräften festgenommen. Mittlerweile ermitteln die Behörden, ob die Tat einen extremistischen Hintergrund hatte. Sie ist ein Einzelfall, doch zum Gelände des Pausenhofs der Mittelschule gab es immer wieder Forderungen nach einer Einzäunung. Hätte sie geholfen? Und wie gehen andere Schulen im Landkreis mit dem Thema Sicherheit um?

