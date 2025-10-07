Icon Menü
Hammerattacke an Schule: Schulamt Aichach-Friedberg überprüft Schutzkonzepte

Aichach-Friedberg

Nach der Hammer-Attacke: So sind Schulen gesichert

Nach dem Angriff ist ein 15-Jähriger wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft, ein extremistischer Hintergrund der Tat wird geprüft. Hätte eine Einzäunung des Schulgeländes die Tat verhindert?
Von Ute Krogull, Carmen Jung und Eva Weizenegger
    • |
    • |
    • |
    Der Pausenhof der Friedberger Mittelschule war Tatort eines Angriffs auf zwei 14-Jährige. Die Staatsanwaltschaft prüft einen extremistischen Hintergrund der Tat. Foto: Marina Wagenpfeil

    Nach der Hammerattacke auf dem Gelände der Mittelschule Friedberg hatte die Polizei Friedberg die Situation schnell unter Kontrolle. Der mutmaßliche Täter wurde kurz nach dem Angriff auf zwei 14-jährige Mittelschüler von den Einsatzkräften festgenommen. Mittlerweile ermitteln die Behörden, ob die Tat einen extremistischen Hintergrund hatte. Sie ist ein Einzelfall, doch zum Gelände des Pausenhofs der Mittelschule gab es immer wieder Forderungen nach einer Einzäunung. Hätte sie geholfen? Und wie gehen andere Schulen im Landkreis mit dem Thema Sicherheit um?

