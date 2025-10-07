Hammerattacke an Mittelschule: Polizei prüft extremistischen Hintergrund der Tat

Im Fall der Hammerattacke an der Friedberger Mittelschule am vergangenen Donnerstag hat unter der Leitung der Generalstaatsanwaltschaft München, Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET), die Polizei die Ermittlungen zu Tathergang und Hintergründe aufgenommen. Am Dienstagnachmittag wird offiziell bestätigt, dass der 15-jährige mutmaßliche Täter mit einem militärisch wirkendem Helm und einem uniformähnlichen Anzug bekleidet war, als er mit dem Hammer auf zwei 14-jährige Mittelschüler losgegangen sein soll. Wie die Polizei mitteilt, gibt es bei der Tat Anhaltspunkte für „einen extremistischen Hintergrund“.

Polizei stellt Softairwaffe und Hammer beim 15-Jährigen sicher

Am vergangenen Donnerstag waren die Teenager auf dem Gelände des Pausenhofs der Mittelschule. Der 15-jährige Deutsche habe um 8 Uhr die beiden Schüler, ein Iraker und ein Junge mit deutscher und kosovarischer Staatsangehörigkeit, mit dem Hammer verletzt. Ein Opfer musste stationär im Universitätskrankenhaus Augsburg versorgt werden. Der andere 14-Jährige, der seinen Mitschüler verteidigen wollte, wurde leichter verletzt und im Krankenhaus Friedberg ambulant versorgt. Die Polizei bestätigt im Zuge der Ermittlungen, dass es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen ehemaligen Schüler der Mittelschule Friedberg handelt. Er wurde vorläufig festgenommen. Der mitgeführte Hammer sowie erlaubnisfreie Softairwaffen und Messer wurden von den Einsatzkräften bei ihm sichergestellt.

Hammerattacke an Friedberger Schule: Die Bilder von Tatort und Einsatz Icon Galerie 21 Bilder Am Donnerstagmorgen greift ein 15-Jähriger zwei Schüler an der Mittelschule Friedberg an.

Mutmaßlicher Täter sitzt in Untersuchungshaft

Die Staatsanwaltschaft Augsburg beantragte den Erlass eines Haftbefehls, unter anderem wegen versuchten Mordes in zwei Fällen sowie gefährlicher Körperverletzung gegen den jugendlichen Täter, der noch am Tatabend dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Augsburg vorgeführt wurde. Der Ermittlungsrichter erließ den Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, befindet sich derzeit in Untersuchungshaft in einer Jugendstrafvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen und der Motivation der Tat, dauern an. Die Polizei erklärt, dass aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens und der Persönlichkeitsrechte der minderjährigen Beteiligten derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden können. Es gelte bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung.