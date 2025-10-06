Icon Menü
Hammerattacke Friedberg: Schule reagiert mit Krisenteams und neuen Maßnahmen

Friedberg

Nach der Hammerattacke: Wie die Friedberger Mittelschule den Weg in die Normalität sucht

Die Schulen in Friedberg reagieren mit verstärkten Präventionsmaßnahmen auf den Überfall. Wie geht es den Opfern nach dem Angriff eines 15-Jährigen?
Von Eva Weizenegger
    •
    •
    •
    Nach dem Großeinsatz der Polizei an der Friedberger Mittelschule vergangenen Donnerstag (unser Bild) versucht man dort wieder zum normalen Schulalltag zurückzufinden.
    Nach dem Großeinsatz der Polizei an der Friedberger Mittelschule vergangenen Donnerstag (unser Bild) versucht man dort wieder zum normalen Schulalltag zurückzufinden. Foto: Christoph Bruder

    Am Montagmorgen startet nach dem langen Wochenende wieder der Unterricht an der Mittelschule und der Theresia-Gerhardinger-Grundschule in Friedberg. „Wir versuchen den Schülerinnen und Schülern so viel Normalität wie möglich zu gewähren“, sagt Carola Zankl, Leiterin des Schulamts Aichach-Friedberg. Die Stimmung sei ruhig und gut an beiden Schulen. Doch die Eindrücke von Donnerstag sind bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen sowie der Lehrerschaft noch präsent. Wie geht es den beiden Opfern mittlerweile?

