Bärenstarke Defensive: Friedberger Handballer melden sich zurück

Plus Die Handballer des TSV Friedberg feiern nach zwei Pleiten einen Sieg in der Landesliga. Ein Rückkehrer fügt sich gut ein. Dennoch gibt es Verbesserungsbedarf.

Die Handballer des TSV Friedberg haben sind mit einem 37:23-Heimsieg gegen den ASV Dachau in die Erfolgsspur zurückgekehrt. wichtige Punkte gesichert. Der ASV stand mit nur einem Saisonsieg am Tabellenende. Zuletzt hatte der Aufsteiger viermal in Folge verloren. Doch die Herzogstädter hatten sich selbst ebenfalls nicht mit Ruhm bekleckert. Zweimal am Stück waren sie ohne Zähler geblieben, besonders die Niederlage vor zwei Wochen gegen den damaligen Letzten Bayern München war unnötig gewesen.

Bis zum 6:6 konnte sich keine Mannschaft absetzen. Friedberg brauchte nach den letzten Misserfolgen ein wenig Zeit, um diese aus den Köpfen zu bekommen. Rückkehrer Paul Thiel, der früher in der Bayernliga bereits eine Stütze der Mannschaft gewesen war, half dem TSV. Er sollte sich mit fünf Treffern vom Kreis gut zurückmelden. Die Defensive steigerte sich, Friedberg kassierte acht Minuten lang keinen Treffer und stellte auf 12:6Zur Pause stand es 17:10.

