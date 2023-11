Dank 13:1-Lauf: Friedberger Handballer ziehen an Herrsching vorbei

Plus Die Handballer des TSV Friedberg schlagen das Topteam aus Herrsching dank eines bärenstarken Zwischenspurts. Ein Spieler ragt heraus.

Einen wichtigen Sieg fuhren die Landesliga-Handballer des TSV Friedberg beim bisherigen Tabellendritten Herrsching ein. Am Ende setzten sich die Herzogstädter mit 32:27 (19:10) durch und überholten die Oberbayern im Klassement.

Der Start misslang dem TSV allerdings gehörig. Über ein 3:7 und ein 6:9 lagen die Friedberger Handballer nach 13 Minuten bereits deutlicher zurück. Eine taktische Umstellung half dem TSV dann aber sehr. Die Ergebnisse dieser waren geradezu spektakulär und stellten die gesamte Begegnung auf den Kopf. „Denn jetzt haben wir einen 13:1 – Lauf erwischt“, freute sich Trainer Udo Mesch. „Wir haben in den 17 Minuten bis zur Pause nur noch einen einzigen Treffer zugelassen. Durch das gute Umschaltspiel aus der großartigen Abwehr heraus haben wir nahe der Perfektion gespielt. Es lief einfach, wir zogen immer weiter weg und führten zur Pause schon sehr klar.“ Friedberg ließ Herrsching keine Chance mehr. Nach dem 11:9 schafften die Gastgeber ihren letzten Treffer im ersten Durchgang zum Anschluss, aber Friedberg legte noch achtmal nach. Das 19:10 war ein beeindruckender Zwischenstand zur Pause.